شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية في 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وكذلك على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية.

وتوقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة . مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية.

من جهته، حذَّر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد؛ قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.