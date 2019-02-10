شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل نظام «ساهر» على طريقين رئيسيين بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: بدأت الجهات المختصة بالإدارة العامة للمرور، تشغيل نظام الرصد الآلي “ساهر” في طريقين رئيسين للخارج من مدينة الرياض للمحافظات الواقعة غرب وشمال غرب الرياض حتى يصل للمنطقة الغربية. وتم تشغيل نظام الرصد الآلي للسرعة “ساهر” على طريق الحجاز القديم الذي يمر بمحافظات ضرما ومرات وشقراء والدوادمي وعفيف حتى المنطقة الغربية، وذلك بمتابعة دوريات أمن الطرق. كما تم تشغيل النظام على طريق “حريملاء – ثادق – القصب – شقراء” حتى يلتقي طريق الحجاز القديم في محافظة شقراء، وذلك بمتابعة إدارات المرور في تلك المحافظات؛ حيث حددت السرعة خارج نطاق المدن بـ ١٢٠ كلم، بينما تنخفض السرعة عند مداخل المدن والأماكن الخطرة.

كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل نظام «ساهر» على طريقين رئيسيين بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.