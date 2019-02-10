الأمير محمد بن سلمان يدشن مشاريع سياحية ضخمة في العلا

اسماء السيد - الرياض: دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، مشاريع سياحية ضخمة في محافظة العلا.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان، محمية شرعان الطبيعية في العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بها الهيئة الملكية للمحافظة.

وأوضح وزير الثقافة محـافظ الهيئة الملكيـة لمحافظـة العلا الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أن "محمية شرعان الطبيعية، وضعت معياراً جديداً في المنطقـة لإعـادة التـوازن بـين الـنظم البيئية، وتشمل هذه المبادرة إنشاء أكبر صندوق عالمي من نوعه لحمايـة النمـر العربـي باسـم: الصندوق العالمي لحماية النمر العربي".

وتهدف الهيئة الملكية من خلال إطلاق الصندوق العالمي لحماية النمر العربي إلى أن يكون الأكبر من نوعه فـي العـالم، إذ سـيُمكّن هذا المشـروع محميـة شـرعان الطبيعية، بالإضافة إلى مواقع أخرى، لتكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل.

ويُركّز تطوير المحمية الطبيعية على إعادة تأهيل النظام البيئـي الطبيعـي، وإعـادة تـوطين الأنـواع الأصيلة فـي المنطقـة، وتطوير الغطاء النباتي عن طريق زراعة أشجار الأكاسيا الأصيلة، وإطـلاق الأنـواع البرية فـي المحمية طبقـاً للمقاييس العالمية، وتحديداً وفقاً لإرشادات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وخلال إطلاق المحمية، قام جّوالي المحمية المحلية من أهالي العلا الذين تم تدريبهم من قبل الهيئة السعودية للحيـاة الفطريـة بالتعاون مع كلية مويكا للحياة الفطرية في تنزانيا، بإطلاق عشـر وعـول، وعشـرة مـن طيـور النعـام أحمـر الرقبـة، و20 غزالاً في المحمية، حيث تواجه هذه الأنواع المحلية تهديدات عديدة وتتناقص أعدادها بتسارع في مواطنها الطبيعية.

ويمثل إطلاق المحمية أحد مشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لتطوير المنطقة، حيث تحتضن العُلا كنزاً من المساحات الطبيعية الخلابة والحيوانات المعرضة للانقراض، بالإضافة إلى الإرث التاريخي الذي يتمثل في مجموعة غنية من الكنوز الأثرية والمدن القديمة، حيث جمعت المنطقة بين جبالها وأراضيها مجموعة من الممالك الحضارية كالمملكة الدادانية واللحيانية والنبطية.