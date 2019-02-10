دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M30 بأفضل المواصفات وسعر جيد ظهر على التقنية بلا حدود.

تسريبات جديدة حول إصدار أخر من هواتف سامسونج المتوسطة المنتظر إطلاقها هذا العام، حيث أكدت أحدث التسريبات أن Galaxy M30 يأتي هذا العام بأفضل المواصفات مع سعر جيد للمستخدمين.

هاتف Galaxy M30 هو إصدار جديد من الهواتف المتوسطة للعملاق الكوري بعد أن قدمت كلاً من هاتفي Galaxy M20 و Galaxy M10، وهي إصدارات تنافس بها عمالقة تصنيع الهاتف في الصين مع تسعير جيد ومواصفات وآداء أفضل.

وفي تسريبات جديدة اليوم كشف عن تفاصيل لمواصفات هاتف Galaxy M30 عبر تقرير PriceKart، حيث من المقرر أن يضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.38 إنش، والتي تتميز بتصميم النتوء العلوي teardrop في الشاشة، أو التصميم الذي قدم من سامسونج في شاشة Infinity-V.

كما يتميز الهاتف بجودة عرض FHD بلس بدقة 1080 في 2210 بيكسل، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos 7904 ، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع توقعات بنموذج أخر بذاكرة 4 وسعة تخزين64 جيجا بايت.

ويضم Galaxy M30 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.9، ومستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا واسعة مع فتحة عدسات f/2.2، ومستشعر أخر بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 لدقة وعمق التصوير.

كما تأتي الكاميرة الأمامية للهاتف بمستشعر 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، مع نظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

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هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M30 بأفضل المواصفات وسعر جيد ظهر على التقنية بلا حدود.