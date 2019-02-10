ونشرت صفحة "الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" عبر موقع فيسبوك بيانا جاء فيه "تعلن غرفة عمليات القوات الجوية أن الهبوط والإقلاع من وإلي مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية وأي طائرة في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط".
وأضاف البيان "وعند عدم امتثالها للأوامر ستعامل كهدف معادي وأي طائرة أجنبية تهبط حتي في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتي إشعار آخر".
يشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس أدان، في بيان أمس السبت، قصف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية من قبل طائرة حربية مجهولة الهوية في مهبط مطار حقل الفيل النفطي جنوبي غربي البلاد، مطالبة وزارة الخارجية الليبية بعرض هذا التجاوز على مجلس الأمن الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تعلن عن حظر الطيران في المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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