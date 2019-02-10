بلجيكا... الأمير لوران ينفي وجود خلاف مع شقيقه الملك فيليب بسبب ليبيا

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ونقل موقع "بلجيكا 24"، أن الأمير لوران قال يوم أمس السبت في بيان أرسله إلى وكالة الأنباء البلجيكية إنه "لا يوجد خلاف بينه وبين أخيه جلالة الملك، وذلك فيما يتعلق بالرسالة التي أرسلها الأمير إلى رئيس الوزراء في 24 يناير الماضي".
Youtube / ABC News
ودحض الأمير لوران ما نشرته الصحف قائلا:"هذه الرسالة تتعلق بي حصرا، وعلى عكس ما نشرته الصحف وحتى أنه لم يكن هناك حديث حول هذا الموضوع مع جلالة الملك".
وأعرب الأمير في خطابه عن أسفه لكون مقالاً صحفياً تم تضليله وتداوله في وسائل الإعلام الأخرى دون تحقق".
وبحسب الموقع، فإنه في الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء، يدعي شقيق الملك أنه ضحية "للتمييز" ويستهدف بشكل خاص وزير الخارجية ديدييه ريندرز، وقد حاول الأمير عبثا لعدة سنوات تنفيذ حكم لصالحه من محكمة بروكسل الاستئناف في عام 2014 في المجلد الذي يتناقض مع الدولة الليبية، حيث كانت عدة ملايين من اليورو معرضة للخطر في عملية إعادة تشجير لم يسبق لها مثيل في ليبيا شاركت فيها جمعية الأمير لوران.
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