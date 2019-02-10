صورة نادرة للملك سلمان منذ 38 عاما

وتظهر الصورة التي يعود تاريخ التقاطها إلى نحو 38 عاما، جولة تفقدية للملك سلمان في حي الطائف التاريخي. يذكر أن العاهل السعودي وقت التقاط الصورة، كان يبلغ من العمر 46 عاما.

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