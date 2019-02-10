مصر ترفع سعر صرف الدولار في الميزانية الحالية

وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق.
وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 بالمئة، من 14.7 بالمئة.
تعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير كانون الثاني الماضي، وسجلت اليوم 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر كانون الأول.
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