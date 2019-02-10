صندوق النقد العربي يعتزم دعم اليمن بمبلغ 150 مليون دولار

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك خلال مناقشة محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، اليوم الأحد في دبي مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، "استكمال إعادة تزمين دفع اليمن لأقساط القروض المتأخرة من عام 2016 بسبب الانقلاب الذي شهدته اليمن"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.

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وقال الحميدي إن الصندوق "سيعمل على استكمال إجراءات تخصيص مبالغ من موازنة برنامج التجارة العربية من خلال الضمانات لمدة قد تمتد من ستة أشهر إلى سنة، وفي إطار مبلغ قد يصل إلى 150 مليون دولار بعد قيام اليمن بسداد الأقساط المتأخرة بموجب الجدولة الجديدة".

ولفت رئيس الصندوق إلى "التزام اليمن بسداد جميع القروض السابقة، ولم يحدث أن تأخر في السداد لأي من المؤسسات المالية العربية أو الدولية".

وأكد أن "من واجب الصندوق الوقوف إلى جانب اليمن في مثل هذه الظروف الصعبة"، مشيراً إلى "موافقة الصندوق على زيادة عدد المقاعد لليمن في جميع الدورات التدريبية".

وأبدى الحميدي "الاستعداد للمساهمة في مشروع تحديث البنك المركزي اليمني والذي سيبدأ بعمل دراسة شاملة لوضع القطاع المالي والمصرفي في اليمن وتحديد الاحتياجات".

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي، أن "اليمن سيدفع الأقساط المتأخرة لصندوق النقد العربي بعد إعادة جدولتها".

وأشار إلى "أهمية الدعم المقدم من الصندوق كونه يوجه لدعم الموازنة أو من خلال التسهيلات المالية المقدمة في إطار برنامج التجارة العربية الذي يعد اليمن عضوا مؤسسا فيه".