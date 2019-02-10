الجبير: التحقيقات في جريمة قتل خاشقجي "لا تزال مستمرة"

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن تحقيقات بلاده في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، "لا تزال مستمرة".

جاء ذلك في لقاء مع برنامج "فيس ذا نيشن" على قناة "سي بي إس" الأمريكية، الأحد.

وصرح الجبير بأن جريمة قتل خاشقجي "كانت خطأ ارتكبه مسؤولون في الحكومة السعودية تصرفوا خارج نطاق سلطتهم".

وأضاف أنه لا يعرف بعد أين جثة خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده، في إسطنبول أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال الجبير : "ما زلنا نحقق في الأمر... أعتقد أننا في نهاية المطاف سنجد الحقيقة".

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية مقتل خاشقجي.

فبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، مستشار ولي العهد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، كشفت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، في تصريحاتها لوكالة "أسوشيتيد برس"عن عقد السعودية جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين في مقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعيدا عن الإعلام.

