وظائف_شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في #الرياض و #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض ومحافظة جدة لحملة الثانوية فما فوق، على النحو التالي: الوظائف: 1 – رئيس تمريض (وحدة الجراحة – الرياض).

2 – أخصائي علاج طبيعي (العلاج الطبيعي للعيادات الخارجية – الرياض).

3 – عامل صفائح معدنية ثان (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والألواح المعدنية واللحام – الرياض).

4 – أخصائي اجتماعي مساعد (الأخصائيون الاجتماعيون – جدة). طريقة التقديم: – من خلال الروابط التالية: 1 – رئيس تمريض (وحدة الجراحة – الرياض): اضغط هنا 2 – أخصائي علاج طبيعي (العلاج الطبيعي للعيادات الخارجية – الرياض): اضغط هنا 3 – عامل صفائح معدنية ثان (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والألواح المعدنية واللحام – الرياض): اضغط هنا 4 – أخصائي اجتماعي مساعد (الأخصائيون الاجتماعيون – جدة): اضغط هنا

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