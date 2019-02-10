وزارة_الخارجية: #وظائف_شاغرة في منظمتين دوليتين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني (إعلانات التوظيف)، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، توفر وظيفتين لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. الوظائف:

1 – Head (P5) 18359 – FT.

2 – Head (P5) 19023 – FT. موعد وطريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/02/27م، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا). كما أعلنت الوزارة توفر وظيفة شاغرة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات. موعد وطريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/24م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا). كما يرجى تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: (MRD – [email protected]).

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