مواطنان يعتديان على مواطن بالضرب والطعن ويسرقان جواله

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت قوات مركز شرطة أجياد من ضبط مقيمين من الجنسية البرماوية، بعد الاعتداء على مواطن بالضرب والطعن بسكين.

وتحقق النيابة العامة بمكة المكرمة مع المتهمين بعدما تبين الاعتداء على مواطن بالضرب والطعن بسكين خمس طعنات في أنحاء جسده، وسرقوا جهازه الجوال.

وتلقى مركز شرطة أجياد من مواطن، بلاغاً أفاد فيه بأنه تعرض للضرب والطعن خمس طعنات بأنحاء جسده، وسرقة جواله من قبل شخصين، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وما زالت حالته حرجة.

وبناء عليه وجه مدير شرطة العاصمة المقدسة بسرعة القبض على الجانيين، حيث تمكن رجال الأمن بوحدة التحري والبحث بشرطة أجياد من القبض عليهما، وتكللت تلك الجهود بعد التعرف عليهما بالقبض عليهما، وهما من الجنسية البرماوية في منطقة المسفلة وموقع آخر.

وتم التحفظ على الجانيين، وبعد توجيه الاتهامات المثبتة أقرا معترفين بالاعتداء على المواطن بغرض السلب، وصادقا على أقوالهما؛ فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.