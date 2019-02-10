تقدم جديد للجيش اليمني في مديرية الحشوة بين #صعدة والجوف

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على مناطق ومواقع جديدة في مديرية الحشوة بمحافظة صعده وذلك عقب معارك خاضها ضد الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي إن وحدات من الجيش حققت تقدماً ميدانياً خلال اليومين الماضيين في مديرية الحشوة عقب عدد من الكمائن استدرجت بها عناصر الميليشيا وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها.

وذكر العميد العملسي في تصريح نقله عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن التقدم المحرز من شأنه أن يفتح الطريق نحو تحرير مديرية الحشوة بالكامل.

وأشار المصدر إلى الأهمية الإستراتيجية والعسكرية لجبهة الحشوة حيث تتوسط بموقعها الجغرافي محافظتا صعدة والجوف، إضافة إلى أنها تتضمن جبالاً حاكمة تطل على نحو 36 كيلو متر من صحاري صعدة المحاذية للجوف.

وأكد قائد اللواء التاسع حرس حدود في الجيش اليمني، أن تحرير مديرية الحشوة سيقطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الجوف، وسيسهم في تأمين الخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف وتضييق الخناق على عناصرها في مديرية كتاف المحاذية للحشوة.