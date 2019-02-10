شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. إحباط تهريب 1200 كجم حشيش وضبط 55 مهرباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1202) كجم ،من مادة الحشيش المخدر خلال شهر جمادى الأولى من عام 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت عن إلقاء القبض على المتورطين فيها وعددهم (55) متهماً، بينهم (40) من الجنسية الإثيوبية و (10) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد سعودي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. مبيناً أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.