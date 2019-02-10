الان تتابع مفعوله يبدأ بعد دقائق.. علاج سحري جديد ينافس “الفياجرا” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “مفعولها يبدأ بعد 5 دقائق فقط”.. الحديث عن علاج سحري جديد منافس لـ”الفياجرا” طورته شركة أدوية بريطانية.

والمعروف أن حبة الفياجرا الزرقاء، يبدأ مفعولها بعد نصف ساعة على الأقل من تناولها، كما لا يمكن تناولها مع أدوية أخرى مثل أدوية التنفس.

صحيفة ديلي ميل، قالت إن شركة “فيوتشرا” البريطانية لصناعة الأدوية توصلت إلى منتج بهذا التأثير يأتي على شكل مرهم أو كريم يبدأ مفعوله بشكل أسرع من الفياغرا الأصلية، وله تأثيرات جانبية أقل.

ويعمل المرهم أو الكريم على توسيع الشرايين، مثلما هو الحال مع الفياغرا والأدوية المماثلة الأخرى، وذلك في المناطق التي يتم وضعه عليها فقط، وبالتالي فإنه لا يمتص في المعدة كما هو الحال مع الأدوية العادية، ولا يمر في الكبد، وهذا يعني أن مفعوله يبدأ بسرعة أكبر.

وتأمل الشركة بطرح المنتج في الأسواق في أوروبا بحلول عام 2021، أما سعره فيقدر بحوالي 5 جنيهات إسترلينية فقط.