الان تتابع ذهاب بلا عودة.. خطط أمريكية للسفر إلى القمر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، تقريرا عن تخطيط أمريكا للسفر إلى القمر والبقاء هناك.

واستشهدت بإعلان مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” جيم برايدنستاين عن خطط أمريكا لإنشاء قاعدة مأهولة خاصة بها على التابع الأرضي.

وقال برايدنستاين إن الهدف من هذه الخطط هو إرسال رواد فضاء بشكل دائم على القمر، وذلك في غضون العقد المقبل، وطالب “أفضل صناعة أميركية وأكثرها إشراقا بالمساعدة في تصميم وتطوير مركبات للهبوط على القمر”.

وقال برايدنستاين إن ما يعنيه بقوله العودة إلى القمر، ليس كما فعلت ناسا قبل 50 عاما وإنما للبقاء، وباستخدام تقنيات جديدة وأنظمة لاستكشاف المزيد من المواقع على سطح القمر، وقال مشددا “هذه المرة سنذهب إلى القمر.. وسنبقى هناك”.

وحتى الآن تعاقدت ناسا مع 9 شركات لإرسال شحنات إلى القمر، وبهدف نهائي يتمثل في تطوير مركبات فضائية لنقل رواد الفضاء من الأرض إلى القمر وبالعكس.