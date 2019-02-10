تعاون بين فرنسا والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي

اسماء السيد - دبي: أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في دبي الأحد ان فرنسا ودولة الامارات ستتعاونان في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي سيصبح، بحسب قوله، أحد أبرز أسس العلاقات الثنائية.

وكان لومير بدأ زيارة للإمارات السبت في أبوظبي حيث التقى ولي عهد الامارة نائب القائد العام للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر حواري.

وقال لومير لوكالة فرانس برس على هامش حضور الدورة السابعة "القمة العالمية للحكومات" في الامارات "سنطلق تعاونا في مجال الذكاء الاصطناعي مع دولة الامارات العربية المتحدة، ليصبح من بين المحركات الرئيسية للعلاقات".

وذكر أنه تم توقيع اتفاق في هذا الصدد الأحد بين مسؤولين من البلدين، مضيفا أن بعثة إماراتية ستزور فرنسا خلال الاسابيع المقبلة لتحديد الشركات الناشئة والمؤسسات التي يمكن ان يكون لها دور في هذا التعاون.

أوروبا أقوى

ودعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إلى "أوروبا أقوى" في خطاب ألقاه أمام المشاركين في القمة العالمية للحكومات، ودعا أيضا إلى "رأسمالية جديدة أكثر عدلا".

وقال لومير بالإنكليزية في القمة السنوية "نرغب في أن نكون قوة سياسية" بين الولايات المتحدة والصين. ,أكد "نريد أن نعمق منطقة اليورو" عبر إقامة ميزانية منطقة اليورو بحلول عام 2021، ما سيفتح الباب أمام "مرحلة جديدة لاتحادنا الاقتصادي والمالي".

واعترف لومير بأنه يجب القيام بـ "الكثير من التغييرات" من أجل تحسين عمل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بعض قوانين المنافسة "قديمة".

وفي هذا السياق، تطرق الوزير الفرنسي إلى حظر بروكسل الأسبوع الماضي الدمج بين شركتي ألستوم الفرنسية وسيمنز الألمانية مثيرة استياء باريس وبرلين المؤيدتين بشدة لإنشاء شركة أوروبية عملاقة للسكك الحديد قادرة على مواجهة المنافسة الصينية.

وقال "فرنسا وألمانيا تأسفان للقرار". واضاف الوزير الفرنسي "نريد أن يكون للشركات الأوروبية كافة الأدوات للتنافس والنجاح ونريد أن تكون أوروبا أقوى وأكثر اندماجا مع باقي الدول".