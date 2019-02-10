الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع رؤية العلا

اسماء السيد - الرياض: يطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم مشروع ‫#رؤية_العلا‬، معلنًا بداية مرحلة جديدة للمنطقة التاريخية والتي تُعد كنزًا تراثيًا لإطلاقها كوجهة سياحية للعالم أجمع.

وتعود آثار هذه المنطقة إلى أكثر من 300 سنة قبل الميلاد.

‏هذه البقعة التي احتضنت حضارة عريقة ستصبح اليوم مزاراً ووجهة دائمة لمحبي السياحة والتاريخ والحضارات.

ويأتي هذا الإعلان بعد نجاح أنشطة مهرجان شتاء طنطورة، حيث تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا هذا المساء الرؤية المتكاملة للسياحة والتنمية في العلا التي تحتضن موقع مدائن صالح المصنف من الأونيسكو على لائحة التراث العالمي.