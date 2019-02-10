دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيقات في جوجل بلاي تعمل على سرقة بيانات المستخدمين المشفرة ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التطبيقات التي تقوم بعمليات إحتيال على المستخدمين في جوجل بلاي، حيث رصدت شركة ESET الأمنية تطبيق يعمل على سرقة بيانات المستخدمين المشفرة في محفظة bitcoin وإستبدالها ببيانات إفتراضية تعمل على تخزين البيانات في حساب إفتراضي أخر لشخص مجهول.

أحد تطبيقات جوجل بلاي التي تأتي في البداية بفكرة تشفير بيانات المستخدمين من خلال سلسة طويلة من الأحرف إلا أنها تعمل كتطبيق clipper وهو نوع من البرامج الضارة التي تعمل على سرقة عمليات التشفير التلقائي في محفظة المستخدمين على شبكة الإنترنت.

وقد كان تطبيق MetaMask أحد التطبيقات التي رصد فيها برمجيات clipper الضارة، حيث تعمل بفكرة تشفير بيانات محفظة المستخدمين في الوقت الذي تنتهي هذه البيانات إلى عناوين وهمية بديلة لحساب محفظة المستخدم، حيث تتم هذه العملية عند تسجيل المستخدم بالتشفير التلقائي، لتنتهي إيداعات المستخدمين إلى محفظة إفتراضية لشخص مجهول.

كما أشارت شركة ESET أن مثل هذه التطبيقات رصدت للمرة الأولى على منصة ويندوز في 2017، ومن ثم أكتشفت هذه الفئة من التطبيقات التي تحتوي عى البرامج الضارة في جوجل بلاي خلال الشهر الماضي.

أيضاً أكدت شركة ESET على وجود مثل هذه التطبيقات في متجر جوجل بلاي، والتي تهدف إلى تعقب المستخدمين والقيام بعمليات الإحتيال من خلال سرقة بيانات المستخدمين، كما أشارت إلى إمكانية حماية المستخدمين عن طريق الخطوات الآتية:

تحديث برمجيات الأندوريد في الوقت الأنسب، مع تثبيت أحد تطبيقات الحماية الموثوقة

على المستخدم إختيار التطبيقات المثبتة في جوجل بلاي، وعدم تثبيت تطبيقات مصدر عبر مصدر أخر

إختيار تطبيقات جوجل بلاي التي يوجد لمطوريها موقع بالفعل على شبكة الإنترنت

التحقق من كافة المعاملات التي تجرى في المحفظة الإلكترونية على شبكة الإنترنت للتأكد من إتمام المعاملات على الوجه الأمثل.

يذكر أن هاتف Galaxy S10 يأتي وفقاً للتسريبات مع محفظة إلكترونية لbitcoin تدعم المستخدم في التخزين المؤقت للبيانات بشكل أفضل وللوصول إليها بشكل سريع أيضاً.

المصدر

هذا الموضوع تطبيقات في جوجل بلاي تعمل على سرقة بيانات المستخدمين المشفرة ظهر على التقنية بلا حدود.