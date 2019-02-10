دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقنية مغناطيسية جديدة لها القدرة على تحسين تخزين البيانات في أجهزة الحاسب ظهر على التقنية بلا حدود.

إكتشف فريق من العلماء في جامعة نيويورك تقنية مغناطيسية جديدة تعرف بsinglet-based magnet، لها القدرة على تحسين تخزين البيانات في أجهزة الحاسب.

نشر مجموعة من العلماء في جامعة نيويورك تقرير عن أحدث التقنيات التي أكتشفت مؤخراً في فئة جديدة من المغناطيس رصد في مركب اليورانيوم والأنتيمون الذي يعرف ب USb2، حيث يأتي هذا النوع من المغناطيس الذي يعرف بsinglet-based magnet بقدرة على الإنتقال من الحالة المغناطيسية واللامغناطيسية بشكل سريع وسلس، وهي ميزة يمكن أن تدعم تقنية تخزين البيانات في الأجهزة بشكل جيد.

كما يختلف هذا النوع من المغناطيس الذي تم إكتشافه عن النوع التقليدي الذي يعمل غالباً كحقل مغناطيسي قوي في إتجاهات عشوائية، إلا أن النوع الجديد يعمل على خلق مجال مغناطيسي متراص ومؤقت ومتماسك أيضاً.

أيضاً تعد تقنية المغناطيس الجديدة مستقرة وفقاً لتقرير الباحثين، حيث يمكن أن تدعم تحسين التخزين في أجهزة الحاسب مما يدعم أيضاً الإنتقال السلس بين السرعات المختلفة في الأجهزة، إلى جانب توفير إستهلاك الطاقة أثناء الإنتقال بين الحالات الممغنطة والغير ممغنطة.

المصدر

هذا الموضوع تقنية مغناطيسية جديدة لها القدرة على تحسين تخزين البيانات في أجهزة الحاسب ظهر على التقنية بلا حدود.