الإمارات تستضيف تحديا عالميا أكتوبر المقبل

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ونقلت وكالة أنباء الأمارات (وام)، عن وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد القرقاوي، خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، إعلانه عن استضافة دبي لتحدي "فيرست غلوبال" العالمي للروبوتات، في تشرين الأول/أكتوبر 2019؛ للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وتنظم "فيرست غلوبال" تحديا عالميا آليا على المستوى العالمي، لإشعال شغف الشباب بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتم تأسيس "فيرست غلوبال" كمؤسسة خيرية عامة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، كإطار لأولمبياد على مستوى الروبوتات، وتدعو المؤسسة فريقا واحدا من كل دولة، للمشاركة في حدث الروبوتات الدولي، الذي يبني الجسور بين طلاب المدارس الثانوية ذوي الخلفيات واللغات والأديان والعادات المختلفة.

وتسعى "فيرست غلوبال" إلى إقناع الحكومات والمنظمات الوطنية المختلفة في العالم بتبني تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ودعمه، من خلال الاستثمار في الشباب.

وتتمثل مهمة المؤسسة في إلهام الشباب بالعلم والتكنولوجيا، وزيادة التفاهم، وإبراز أهمية التعاون، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحا في العالم، وتحسين جودة الحياة للجميع.

ويتم إنجاز هذه المهمة من خلال التحدي العالمي، من خلال لعبة الروبوتات الدولية، والتي تقام في دولة مختلفة كل عام.

ركز التحدي العالمي الأول لعام 2017 على موضوع توفير إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، وفي منتصف تموز/ يوليو، تجمع 163 فريقا من 157 دولة معا في قاعة الدستور في واشنطن العاصمة، لتعلم كيفية تقدمهم نحو التغيير في مجتمعاتهم.

وركز التحدي العالمي لعام 2018 حول موضوع "تأثير الطاقة"، وفي منتصف آب/أغسطس، اجتمع شباب من جميع أنحاء العالم في مكسيكو سيتي بالمكسيك، لإبراز هذا الهدف.