بالفيديو... لحظة استهداف دبابة "تي-34-85" تابعة للجيش اليمني

ونشر مقطع الفيديو الصحفي محمد منصور، الذي يوثق لحظة استهداف الدبابة وتصاعد ألسنة اللهب من مكان الحادث، ولم يعرف حجم الأضرار التي لحقت بالدبابة أو عدد الضحايا.

وتعلن جماعة "أنصار الله" بشكل متواصل عن استهداف مواقع تابعة للجيش اليمني ولقوات الجيش السعودي الذي يقود تحالفا عسكريا ضدها دعما للجيش اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مواقع سيطرت الجماعة عليها في يناير/ كانون الثاني 2015.

وتعتبر دبابة "تي-34-85" من الأسلحة التي تم بواسطتها دحر قوات ألمانيا النازية التي غزت روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في عام 1941. وسارت دبابات "تي-34-85" في مقدمة القوات التي اقتحمت مدينة برلين عاصمة "الرايخ الثالث" في عام 1945.

وانتشرت هذه الدبابات في أنحاء العالم بعد أن أقبل الاتحاد السوفيتي على تزويد حلفائه بها.

ووصلت دبابات "تي-34-85" إلى الشرق الأوسط، حيث كانت في حوزة مصر وسوريا ولبنان واليمن.