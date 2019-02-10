شكرا لقرائتكم خبر عن العفو عن «قاتل» قبل دقائق من تنفيذ الحكم بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضجت ساحة القصاص في النوّرية بالقرب من مسجد التنعيم، اليوم الأحد، بالتهليل والتكبير بعد أن تنازل أولياء الدم عن القاتل لوجه الله.

وتواجدت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدَّسة من ساعات الصباح الباكر في البرحة المعتادة لتنفيذ أحكام الحدود بالقرب من مسجد التنعيم.

وبعد نزول المجني عليه قبل ظهر اليوم الأحد لموقع القصاص، أعلن أولياء الدم التنازل لوجه الله عن الجاني “ط. س”؛ ليعم المكان التكبير والتهليل والدعاء للميت بالرحمة ولأهله بالأجر والثواب العظيم من الله.