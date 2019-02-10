شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: إجراءات نظامية بحق هواة الطقس ومجتهدي توقعات المناخ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين بن محمد القحطاني، أن الإدارة القانونية في الهيئة تتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض هواة الطقس، الذين يقدمون معلومات بشكل غير نظامي.

وشدد القحطاني على أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توعدت، بملاحقة هواة الطقس ومجتهدي توقعات المناخ على مواقع التواصل، بالمحاسبة؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ محذِّرة من تداول معلومات الطقس مجهولة المصدر التي تنتشر في المواسم.

وقال القحطاني، في تصريحات صحفية، إنه بشأن المعلومات التي تخص الطقس أو التنبيه أو التحذير؛ فإن هيئة الأرصاد وحماية البيئة هي الجهة الوحيدة المخوَّلة بتقديم معلومات الطقس، مشيراً إلى أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة تجاوزت هذه المشكلة من خلال إعداد البرامج المناسبة لإيصال المعلومات عن الطقس للعموم.

وتابع أن الهيئة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المختصة؛ لتبني إيصال معلومات الطقس بالشكل المناسب لمنع التشويش وتضارب المعلومات كما كان يحدث.

وأضاف أن اللجنة المختصة عقدت اجتماعاً مع الجهات المختصة للتعامل مع المعلومات المغلوطة؛ مثل وزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإعلام؛ لإعداد تصور لمنع انتشار الشائعات بخصوص أحوال الطقس وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى أن هيئة الأرصاد لديها نظام جديد تابع لنظام الأرصاد بالمملكة الذي سيهدف إلى وضع اشتراطات وأنظمة تحدُّ وتمنع هذه الشائعات.