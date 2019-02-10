شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تتهم موظفاً هندياً بالتحرش بها أثناء العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت موظفة سعودية بأحد فنادق الخبر اتهاماً لموظف هندي يعمل معها بالتحرش بها في مكان العمل من خلال مسك يدها، وذكر عبارات غير لائقة.
وقالت الموظفة خلال مشاركتها في برنامج ”سيدتي” على قناة ”روتانا”: إنها كانت تعمل مع العامل الوافد، وطلبت منه عدم التحدث معها في مواضيع غير العمل، غير أنه تمادى، حتى تطور الأمر إلى أنه تجرأ ومسك يدها.
وأضافت الموظفة أنها أبلغت إدارة شؤون الموظفين بالأمر وطلبت محاسبة الموظف، إلا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس تم فصلها من العمل، وأن الموظف المسؤول طلب منها أن تشتكي للشرطة ومكتب العمل.
وتابعت الموظفة أنه في اليوم الثاني من فصلها تم التواصل معها من قبل إدارة الفندق وطُلب منها التنازل عن القضية مقابل منحها راتب لـ3 أشهر.
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