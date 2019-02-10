للمرة الثانية في شهر.. علم الكويت يدخل «موسوعة جينيس»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في رقم قياسي جديد، دخلت الكويت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، بأطول علم على مستوى العالم.

وبمشاركة 4 آلاف طالب ومعلم ومنظم، شهدت منطقة مبارك الكبیر التعلیمیة اليوم الأحد، احتفالیة بهذه المناسبة، عبر حمل أكبر علم للبلاد بطول 2019 مترا.

وجرت مراسم الاحتفال بهذه المناسبة في ساحة الاحتفالات بمنطقة صبحان، امتداد طریق فھد المالك الصباح، بمشاركة وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة والدفاع المدني ومحكمین دولیین.

وتتزامن ھذه التظاهرة مع احتفالات الكویت بعید الاستقلال الـ 58 وعید التحریر الـ 28 والذكرى الـ13 لتولي أمیر البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مقالید الحكم.

بحسب وكالة "كونا" الرسمية، تسلم مدير عام منطقة "مبارك الكبير" التعليمية بالكويت منصور الديحاني، شهادة غينيس للأرقام القياسية من المحكم الدولي.

سجل عالمي

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي حامد العازمي اليوم الأحد إن دخول الكويت موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بأطول علم يؤكد الإصرار والعزيمة على تخليد اسم وطننا الغالي في هذا السجل العالمي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العازمي للصحفيين على هامش الاحتفال الذي نظمته منطقة مبارك الكبير التعليمية بمشاركة أربعة آلاف طالب ومعلم بدخول الكويت موسوعة (غينيس) بأطول علم تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.

وأضاف العازمي أن غرس قيم الولاء والانتماء للوطن تجسد في هذه الفعالية مشيدا بجهود القائمين على هذه الفعالية من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى التي شاركت إدارة منطقة مبارك الكبير في رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي إن رفع أطول علم للكويت ودخوله موسوعة (غينيس) في شهر المناسبات الوطنية الكبير للبلاد يجسد القيم الوطنية السامية الذي يحملها هذا الرمز.

وأضاف الحربي أن هذه الاحتفالية تمثل رسالة لجميع طلبتنا بأن الكويت أرض العروبة

والسلام والمحبة وهي توصية لهم بأن احملوا الكويت على أكتافكم وأعناقكم وأحملوها أمانة في قلوبكم جميعا.

وأوضح أن علم الكويت يعبر عن تاريخها وعراقتها وأصالتها معربا عن الأمل في أن يسود السلام العالم أجمع "وأن تكون أمتنا العربية في المقدمة وأن تكون الكويت جوهرة العروبة".

من ناحيته قال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني إن هذه المناسبة عزيزة على الجميع إذ تجسدت هذه الصورة التربوية والوطنية لنحقق من خلالها إنجازا يضاف إلى إنجازات الكويت.

وأشار الديحاني إلى أن طول علم الكويت الذي تم حمله اليوم من أربعة آلاف طالب بلغ

2019 مترا.

رقم آخر

في أواخر ديسمبر، سجّل 3 ضباط من الجيش الكويتي رقما قياسيا عالميا من خلال حملهم أكبر علم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات على مستوى العالم، من على ارتفاع 13 ألف قدم، في مركز "سكاي دايف قطر"، بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستقبل ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، بقصر بيان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ومجموعة من الضباط في الجيش الكويتي بمناسبة تسجيلهم رقما جديدا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بعد قفزهم وهو يحملون علم دولة الكويت كأكبر علم أثناء السقوط الحر في رياضة القفز بالمظلات على مستوى العالم.