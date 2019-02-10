بوتفليقة يعين مستشار الرئاسة رئيسا للمجلس الدستوري الجزائري

الجزائر — سبوتنيك.وأعلن بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس بوتفليقة "قرر تعيين الطيب بلعيز رئيسا للمجلس الدستوري". © AP Photo / Sidali Djarboub وسيتولى رئيس المجلس الدستوري الجديد الطيب بلعيز استلام ومعالجة ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل. ويخلف بلعيز (71 عاما)، وهو وزير سابق للعدل، في المنصب الجديد الراحل مراد مدلسي الذي توفي قبل أسبوعين. ويعد المجلس الدستوري بمثابة محكمة دستورية تفصل في مدى مطابقة القوانين مع الدستور، وكذا الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ومعالجة الطعون المتصلة بالانتخابات وتسمية الفائزين بالمقاعد البرلمانية ومنصب رئيس الجمهورية.

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