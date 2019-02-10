"أنصار الله" تصد هجوماً للجيش اليمني على حدود السعودية

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القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الأحد، أن "الجيش اليمني نفذ زحفاً، بغطاء جوي من التحالف، في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف شرق الجوف".

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا من كسر زحف الجيش اليمني عقب مواجهات استمرت 5 ساعات نفذوا خلالها كمائن للمهاجمين، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني بكمين نصبته الجماعة استهدف مجموعة من العسكريين في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف، حسب "المسيرة".