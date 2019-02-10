"الحشد الشعبي" يغلق ثلاث مقرات في بغداد

وقالت المديرية في بيان، جاء فيه "استمرارا للحملة الوطنية لإغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد من منتحيلي الصفة، أغلقت مديرية أمن الحشد اليوم ثلاثة مقرات وهمية، وأعتقلت عددا من منتحلي الصفة بينهم شخص يضع رتبة لواء ركن".

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وأضاف البيان، أن "قوة أمن الحشد الشعبي واستنادا لأوامر قضائية داهمت مقر ما يسمى بائتلاف صقور دولة العراق في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة فوجدت أوراق مزورة وسجلات متاجرة بعقارات الدولة باسم هيئة الحشد"، مشيرا إلى أن "المقر الثاني يحمل اسم الانتفاضة الشعبانية في منطقه الباب الشرقي بقيادة (علي الصكري) ينتحل صفه الحشد الشعبي ويحمل رتبة لواء ركن وبحوزته العديد من الباجات المزورة".

وتابع البيان، أن "المكان الثالث في منطقة السعدون بلا اسم يحتوي على وثائق مزورة باسم الحشد ويحتوي على مشروبات كحولية".

وأشار البيان، إلى أن "أمن الحشد الشعبي يؤكد مجددا استمراره بغلق جميع المقرات الوهمية في بغداد والمحافظات والتي يدعي اصحابها انتماءهم للحشد من مقرات واشخاص"، مشددا على "الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وانتحال صفة غير رسمية تمس سيادة الدولة".

ودعت المديرية في بيانها "المواطنين الى الابلاغ عن نشاط مشبوه لأشخاص أو مقرات تنتحل هذه الصفة".