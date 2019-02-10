رئيس وزراء باكستان يتحدث عن "إصلاحات موجعة"

القاهرة —سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، قال خان، في كلمة له خلال مشاركته بقمة الحكومات في دبي، "نعمل على فتح باكستان أمام الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وخلال حديثي مع نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، كان يشير إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات والشركات على تحقيق الأرباح، وأخذ المخاطرة وعدم التردد". © REUTERS / REUTERS TV

وتابع خان موضحا، "الإصلاحات موجعة، ونعمل على تخفيض العجز المالي، وباكستان الآن لديها فرصة للانطلاق، ولدينا الكثير من المقومات".

وكان عمران خان قد وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، واستعرض مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد نهيان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

ويقوم رئيس الوزراء الباكستاني بزيارة إلى دبي، بدعوة من نائب رئيس الإمارات، للمشاركة في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات.

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني، وزراء الخارجية والمالية والشؤون البحرية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة.

وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية الباكستانية، تؤكد مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني على اهتمام إسلام أباد القوي باقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الخضراء، وأهمية الابتكار للنمو. وأضاف رئيس وزراء باكستان، "أطلقنا برنامجا شاملا للإصلاح، وفي 1996 عندما بدأت العمل السياسي، كانت البدايات سيئة للغاية، ولم نحقق النتائج المرجوة، لكن من خبرتي الرياضية تعلمت أنك تخسر فقط عندما تستسلم".وتابع خان موضحا، "الإصلاحات موجعة، ونعمل على تخفيض العجز المالي، وباكستان الآن لديها فرصة للانطلاق، ولدينا الكثير من المقومات".وكان عمران خان قد وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، واستعرض مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد نهيان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية.ويقوم رئيس الوزراء الباكستاني بزيارة إلى دبي، بدعوة من نائب رئيس الإمارات، للمشاركة في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات.ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني، وزراء الخارجية والمالية والشؤون البحرية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة.وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية الباكستانية، تؤكد مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني على اهتمام إسلام أباد القوي باقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الخضراء، وأهمية الابتكار للنمو.

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