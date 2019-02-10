بوتفليقة يعيّن مستشاره "بلعيز" رئيسا للمجلس الدستوري

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، مستشاره للشؤون القانونية الطيب بلعيز رئيسا للمجلس (المحكمة) الدستوري، خلفا للراحل مراد مدلسي، وذلك تحسبا لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

ونقلت نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر وصفته بالرسمي "عين الرئيس بوتفليقة، الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي".

وأضاف "يأتي هذا التعيين طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه "يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 8 سنوات".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، توفي الرئيس السابق للمجلس الدستوري عن عمر ناهز 76 سنة بعد صراع مع المرض، وذلك بعد خمس سنوات قضاها على رأس الهيئة.

وجاءت وفاة مدلسي، بالتزامن مع انطلاق سباق انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في 18 أبريل المقبل، والذي يعد دور هيئته فيه محوريا، حيث أعلن المجلس سابقا أن 3 مارس/ آذار المقبل، سيكون آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أمامه.

وتعود للمجلس، صلاحية البت في القائمة النهائية للمترشحين لمنصب الرئاسة، بعد دراسة ملفاتهم، وكذا نتائج الاقتراع النهائية.

والرئيس الجديد للمجلس الدستوري الطيب بلعيز هو المستشار القانوني للرئيس بوتفليقة وسبق أن شغل المنصب بين عامي 2011 و2013.

وشغل بلعيز (71 سنة) سابقا عدة مناصب وزارية أهمها وزارتي الداخلية بين 2013 و2015 والعدل بين 2003 و2011.

