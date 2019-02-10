الأردن وتركيا تؤكدان على التعاون العسكري الوثيق بين البلدين

عمان/ ليث الجنيدي /الخليج 365

أكدت الأردن وتركيا، اليوم الأحد، على التعاون العسكري الوثيق بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها سفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز لقائد الجيش الفريق محمود فريحات، في مكتب الأخير بالعاصمة عمان.

وأفادت السفارة التركية في بيان، تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، بأن المستشار اوركون ارسوي والملحق العسكري العقيد بولنت اكتشاي، كانا برفقة قرة غوز لدى زيارة للفريق فريحات.

وحسب المصدر ذاته، فقد أشاد فريحات بالتعاون الوثيق بين القوات المسلحة التركية والأردنية.

ولفت بالقول "إن الأنشطة كتبادل تدريب الضباط، والتدريبات المشتركة واجتماعات الحوار تعمل بشكل منتظم بين البلدين".

كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية، وفق البيان نفسه.

وسلم السفير قرة غوز لقائد الجيش الأردني دعوة من رئيس الاركان التركي الجنرال يشار جولار، للمعرض الدولي الرابع عشر للصناعات الدفاعية-"IDEF 2019 ،الذي سيعقد في اسطنبول ما بين 30 إبريل/نيسان و 3مايو /أيار 2019.