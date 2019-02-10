شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تُحذر من «متصفح إكسبلورر».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت شركة “مايكروسوفت” المستخدمين من الاستمرار، في استخدام متصفح “إنترنت إكسبلورر” كمتصفح ويب افتراضي، وطلبت التوقف عن استخدامه من أجل عدم وضع أنفسهم في خطر.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قال كبير مهندسي الأمن السيبراني في “مايكروسوفت”، كريس جاكسون عبر تدوينة له حملت عنوان مخاطر استخدام “إنترنت إكسبلورر” كمتصفح افتراضي : “نحن لا ندعم معايير الويب الجديدة بالنسبة لمتصفح إنترنت إكسبلورار، وفي حين أن العديد من المواقع تعمل بشكل جيد، فإن المطورين لا يختبرون بشكل عام أي شيء بالنسبة لإنترنت إكسبلورر هذه الأيام”.

ووفقًا لتدوينة كريس جاكسون، فإن مواصلة استخدام هذا المتصفح قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

وحذر جاكسون من أن الشركات التي تستخدم “إنترنت إكسبلورر” قد تتكبد تكاليف إضافية بمرور الوقت مقابل دعم البرامج القديمة، وقد ينتهي بها الأمر إلى استخدام معايير الويب لعام 1999 إذا لم تتخذ ما يلزم لتحديث موقعها عند إنشاء صفحات ويب جديدة.

وقال جاكسون: “نحن نريد منك استخدام إنترنت إكسبلورار للمواقع التي تحتاج إليها – ما أحاول قوله هنا هو أنني آمل ألا تستخدمه في كل شيء آخر”.

وأضاف “نظرًا لتزايد التطبيقات الجديدة بوتيرة أعلى، فإن ما نريد أن نساعدك على تنفيذه هو تجنب الاضطرار إلى تفويت جزء كبير من الويب على نحو تدريجي. من الأفضل بشكل عام للأشخاص استخدام إنترنت إكسبلورر في بيئة مؤسسة، لكنهم سيحميون أنفسهم بشكل أفضل إذا انتقلوا إلى متصفح أحدث”.