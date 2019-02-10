شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت «خدمة الفحص».. «جوجل كروم» يحذر من كلمات المرور المخترقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات:

أعلنت شركة جوجل أن متصفح كروم الشهير يحذر المستخدم من استعمال كلمات المرور المخترقة، وبالتالي غير الآمنة، في مواقع وخدمات الإنترنت اعتباراً من الآن، ولكن يشترط لذلك تثبيت الأداة الإضافية Password Checkup، التي نشرتها جوجل أخيراً.

وإذا قام المستخدم بتثبيت الأداة الإضافية فسوف تظهر رسالة تحذير عندما يتم إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور تم نشرها على الويب بعد عمليات اختراق البيانات أو سرقتها، وأصبحت معروفة في خدمة فحص كلمة المرور، وأكدت الشركة الأمريكية أن عملية المقارنة بين إدخال المستخدم وقاعدة بيانات غوغل تتم في الوقت الحقيقي وتكون مشفرة بالكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن متصفح موزيلا فايرفوكس يحذر المستخدم بالفعل منذ نهاية 2018 عندما يقوم بتصفح موقع ويب تعرض للاختراق أو تم تسريب بيانات منه، حيث يظهر تلميح أسفل شريط العنوان يوضح وقت الاختراق أو التسريب وحجمه، ولا يتطلب الأمر هنا تثبيت أدوات إضافية.

وبخلاف خدمة الفحص Password Checkup لمتصفح غوغل كروم يتعين على المستخدم التحقق من بيانات الوصول الخاصة به بنفسه لمرة واحدة من خلال خدمة فايرفوكس Monitor، إذا كان لديه حساب مستخدم بأحد مواقع الويب، التي تعرضت للاختراق، وتعتمد خدمة فايرفوكس Monitor على قاعدة بيانات الباحث الاسترالي تروي هانت، المتخصص في أمان الإنترنت، والذي يقدم خدمة مشابهة تحت اسم Have I been pwned.