الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلنت وكالة الانباء الجزائرية الاحد ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاما ويحكم البلاد منذ 1999 ترشح بشكل رسمي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ابريل. وأكدت انها ستبث لاحقا رسالة للرئيس بوتفليقة يعلن فيها ترشحه ويقترح "اثراء الدستور".

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