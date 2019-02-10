انت الان تتابع لن نسمح بالفوضى.. السودان: حل الأزمة بصندوق الاقتراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مدير الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، اليوم الأحد، إن القوات النظامية كافة في بلاده مصطفة تماما وراء الشرعية، مشددًا على أنها لن تسمح بانزلاق السودان إلى الفوضى كما يحدث في الدول الأخرى، مؤكدًا أن «السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع»، مضيفًا أن «السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة ولا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في صلب الدولة»، وذلك وفقا لما نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية.
وأكد المسؤول السوداني، ضرورة الالتفات الجاد لقضايا الشباب الحقيقية ومطالبهم الموضوعية، دون مزيد من التوضيح، وذلك وفقًا لـ«سبوتنيك». وكشف رئيس الوزراء السوداني، في وقت سابق، أن انفصال جنوب السودان سبب أزمة اقتصادية كبيرة للسودان، بفقدان «الدولة نحو 90% من إيرادات النقد الأجنبي، مطالبًا
وأكد المسؤول السوداني، ضرورة الالتفات الجاد لقضايا الشباب الحقيقية ومطالبهم الموضوعية، دون مزيد من التوضيح، وذلك وفقًا لـ«سبوتنيك».
وكشف رئيس الوزراء السوداني، في وقت سابق، أن انفصال جنوب السودان سبب أزمة اقتصادية كبيرة للسودان، بفقدان «الدولة نحو 90% من إيرادات النقد الأجنبي، مطالبًا بأن ينظر المحتجون إلى السودان بعد الانفصال، مؤكدا أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذات الدولة بعد الانفصال.
وأشار إلى أن السودان لم يطلب أى عون خارجي لاجتياز الأزمة، «لأن الحلول موجودة في الداخل»، معترفًا بمطالب المحتجين واعتبرها «مشروعة ويجب احترامها»، قائلًا: «بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها، وهناك مشكلات يجري العمل على حلها». (التفاصيل)
اقرأ أيضًا:
توقعات برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في يونيو
كانت هذه تفاصيل خبر لن نسمح بالفوضى.. السودان: حل الأزمة بصندوق الاقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.