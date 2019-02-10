فيديو| بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن القمة الأفريقية 32

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لمدة يومين تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا القمة الأفريقية رقم 32، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

ويشارك في هذه القمّة كلٌّ من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم ، فضلًا عن شخصيات أممية وقارية، وعدد من المراقبين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وكما هو متبع، فإن اليوم الأول من القمَّة، يشهد انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، من الرئيس الرواندي، بول كاغامي، إلى نظيره، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناقش القمَّة التي تستمر يومين تحت شعار اللاجئون والعائدون والمشردون داخليًّا: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا، قضايا الهجرة واللجوء والنزاعات والإرهاب، وجواز السفر الأفريقي الموحد، والاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.

وحسب الخارجية الاثيوبية، فإن القمَّة الأفريقية الـ32، تشهد حضور نحو 40 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، وأزيد من 420 صحفيًّا يمثلون عددًا من الوكالات الأفريقية والدولية، فضلًا عن مشاركة أكثر من 3 آلاف يمثلون الوفود والمراقبين والمهتمين.

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