دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لسوارة Fitbit الذكية القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت تسريبات جديدة نشرت عبر TechnoBuffalo عن تصميم وألوان السوارة الذكية القادمة من Fitbit، مع بعض المواصفات التي تنطلق بها السوارة الذكية للأسواق.

قدمت Fitbit خلال الفترة الماضية اثنان من الإصدارات الجديدة من السوارات الذكية التي جاءت للفئة المميزة وهم Inspire وInspire HR واليوم رصدت الإصدارات القادمة التي تستهدف قطاع المستخدمين من صغار السن على وجه التحديد.

وتأتي السوارات الجديدة وفقاً للتسريبات المصورة بألوان مشرقة من الأصفر، الأزرق، إلى جانب الأحمر، مع توقعات بإختيارات أكثر من السوارة الذكية، كما أشارت التسريبات إلى أن السوارة الذكية تأتي بميزة جديدة في مقاومة الماء لدعم الأطفال على الوجه الأمثل.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار من سوارات Fitbit الذكية يأتي إلى الأسواق بتسعير جيد أيضاً لدعم المستخدمين بسوارة تتوافق مع الأطفال، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه السوارة في الربع الثاني من 2019.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لسوارة Fitbit الذكية القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.