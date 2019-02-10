حماية المستهلك: إلزام الشركات بتعويض المستهلكين حال عطل الإنترنت

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنون مع شركات المحمول هي خدمات الإنترنت، موضحا أنه إذا حدث نقص في تقديم الخدمة خلال الشهر عليه أن يعوض المستهلك بمثل الفترة التي وقعت فيها الأعطال.

وأضاف عبدالعاطي خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "mbc مصر" أن هناك تنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات لاتخاذ قرار قانوني فورًا ويكون ملزم للشركة بتعويض المستهلك.