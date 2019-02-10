راتب للمسرحين من الجيش السوري ممن أتموا 5 سنوات خدمة

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أصدر مجلس الوزراء السوري قرارا في سياق برنامج دعم وتمكين للمسرحين من خدمة العلم الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية يتضمن تقديم مبلغ 35 ألف ليرة سورية شهريا لمدة سنة.
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
وشهدت سوريا في الأشهر الأخيرة تسريح دفعات عديدة من العسكريين الذيم كانوا في مرحلة الاحتفاظ لمدة سنوات عديدة، ويأتي ذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بشكل عام.
ومنذ أيام أصدرت قيادة الجيش العربي السوري أمرا إداريا بتسريح كل العسكريين الملتحقين من صف الضباط والأفراد من مواليد 1981 وما قبل، ويستبعد الاحتياطيين المدعوين (غير الملتحقين) من نفس المواليد، بالإضافة إلى إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراة.
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