قبل أيام من مغادرة ابن سلمان... الأمير أحمد بن عبد العزيز يظهر مجددا (صورة)

وظهر الأمير أحمد مرتديا ثوبا شتويا في منطقة صحراوية، بحسب ما نشر حساب "صور خاصة لأسرة آل سعود" على "أنستغرام".

ويعتبر هذا الظهور، هو الأول للأمير أحمد، منذ مشاركته في جنازة أخيه غير الشقيق، الأمير طلال بن عبد العزيز، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت صحيفة "هندوستان تايمز"، الهندية، كشف عن نية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إجراء جولة في آسيا تشمل باكستان وماليزيا ثم الهند، وذلك في السادس عشر من الشهر الحالي.

ونسبت الصحيفة الهندية على موقعها الإلكتروني إلى مصدرين ذي صلة قولهما "إن الجولة في البلدان الثلاثة ستستمر حتى الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وأن الوفد المرافق سيضم مسؤولين كبارا في قطاعات النفط والاستثمار".

وأشار التقرير إلى أن الهند تنتظر توسيع حصتها من مبيعات النفط السعودي في أعقاب استجابة نيودلهي للقرارات الأمريكية بمقاطعة نفط إيران وفنزويلا، فضلا عن تطلعات هندية لاستثمارات سعودية في مجالات الطاقة والصناعة.

وسيجري ولي العهد جولته الدولية الثانية منذ حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، وهي الجريمة التي جلبت انتقادات عديدة للأمير محمد واتهامات بالمسؤولية المباشرة عنها، وهو ما تنفيه الرياض بشدة.