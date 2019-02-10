باحث أمريكي: اشتباك بين الكونغرس والبيت الأبيض بسبب السعودية وحرب اليمن

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وقال الباحث السياسي بالمركز العربي لنزاعات الشرق الأوسط، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن الحرب في اليمن أصبحت جزءا من الاشتباك السياسي بين الكونغرس والبيت الأبيض، فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية — السعودية، غداة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول.
© REUTERS / Jose Cabezas
وأوضح معكرون أن السياسة الأمريكية تجاه اليمن في المدى المنظور، يبدو أنها ستبقى على ما هي عليه، أي الوقوف خلف السعودية حتى تتوافر ظروف الحل السياسي في اليمن.
وكان مشرعون جمهوريون وديمقراطيون في الولايات المتحدة، جددوا الخميس الماضي مساعيهم لمعاقبة السعودية، بسبب مقتل جمال خاشقجي، وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، إذ قدموا تشريعا يمنع مبيعات بعض الأسلحة، ويفرض عقوبات على المملكة، كما منح الكونغرس إدارة ترامب مهلة لتقديم تقرير إلى الكونغرس بخصوص المسؤولية عن مقتل خاشقجي انتهت الجمعة الماضية، دون التزام من البيت الأبيض.
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