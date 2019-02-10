"قسد" تعلن سيطرتها على 41 موقعا لـ"داعش" وتدمير تحصيناتهم شرق الفرات السوري

القاهرة — سبوتنيك. وقال مدير المركز الإعلامي للفصيل، مصطفى بالي، عبر "تويتر"، إن "قوات سوريا الديمقراطية أحرزت تقدما في المحور الغربي للباغوز منذ الساعة السابعة مساء أمس، وسيطرت على 41 موقعاً لداعش ودمرت تحصيناتهم".

وتابع بالي أنه جرى "إحباط الهجمات المضادة لداعش في الرابعة من فجر اليوم الأحد، ويستمر القتال العنيف داخل القرية".