رئيس قناة السويس يوضح حقيقة منع عبور السفن المتجهة إلى سوريا

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وقال مميش إنه لا صحة لشائعة منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا الشقيقة جملة وتفصيلا.
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وشدد على حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة، بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية، بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.
كما ناشدت هيئة قناة السويس المواطنين بتحري الدقة في التعامل مع المواقع الإلكترونية، أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تذيع أو تبث بيانات وأخبارا كاذبة، مشددة على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة.
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