هذه أبرز الملفات بالقمة الأفريقية في أديس أبابا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وسط أزمات كبرى وحروب تشهدها المنطقة، وبجلسة مغلقة انطلقت اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات قمّة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ32، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

ومن المتوقع أن تنطلق الجلسة الافتتاحية عقب الجلسة المغلقة، بعد تدشين نصب تذكاري للإمبراطور الإثيوبي، هيلي سلاسي (1932-1974)، في مقر الاتحاد، بحضور القادة الأفارقة، يتقدمهم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.

ويعبّر تمثال الإمبراطور الإثيوبي، الذي أعِدَّ له حفل كبير داخل مبنى الاتحاد الأفريقي، عن تاريخ التحرر والتكامل في أفريقيا، ودور الإمبراطور سلاسي في تطور القارة.

ويشارك في هذه القمّة كلٌّ من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم ، فضلًا عن شخصيات أممية وقارية، وعدد من المراقبين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وكما هو متبع، فإن اليوم الأول من القمَّة، يشهد انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، من الرئيس الرواندي، بول كاغامي، إلى نظيره، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناقش القمَّة التي تستمر يومين تحت شعار اللاجئون والعائدون والمشردون داخليًّا: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا، قضايا الهجرة واللجوء والنزاعات والإرهاب، وجواز السفر الأفريقي الموحد، والاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.

وحسب الخارجية الاثيوبية، فإن القمَّة الأفريقية الـ32، تشهد حضور نحو 40 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، وأزيد من 420 صحفيًّا يمثلون عددًا من الوكالات الأفريقية والدولية، فضلًا عن مشاركة أكثر من 3 آلاف يمثلون الوفود والمراقبين والمهتمين.

ويضم الاتحاد 55 دولة أفريقية، وبجلسة مغلقة.. انطلاق القمَّة الأفريقية الـ32 بأديس أبابا.. من بين أهداف القمَّة تحقيق الاندماج والتعاون بين الأعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة، وتيسير عملية التنمية.