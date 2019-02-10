دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي حقيقة إتاحة تويتر التعديل على التغريدات لمدة 30 ثانية

شركة تويتر والتي هي بالطبع المالكة لموقع التدوين المصغر تويتر لا تزال منذ العام 2016 وهي تناقش تطوير ميزة تعديل التغريدات، حيث يبدو أن هناك الكثير من وجهات النظر بشأن هذه الميزة داخل الشركة.

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مع ذلك، كشف الرئيس التنفيذي جاك دروسي مؤخراً في مقابلة، عن بعض العمل الذي يجرب خلف الكواليس بينما تبحث شبكة التواصل الإجتماعي مسألة تطوير ميزة تعديل التغريدات.

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بحسب دروسي، ميزة تعديل التغريدات ستكون على الأرجح وسيلة قصيرة المدى تتيح للمستخدمين بسرعة إصلاح أي أخطاء إملائية أو نحوية، بحيث الميزة ستكون متاحة من 5 إلى 30 ثانية للتعديل، بعد ذلك لن يكون بالإمكان التعديل على التغريدة بأي شكل من الأشكال.

إضافة إلى ذلك، كافة المستخدمين في الشبكة الإجتماعية سيكونوا قادرين على مشاهدة التغريدة الأصلية أيضاً قبل تعديلها، وهو ما يضعه في منافسة مع فيس بوك التي تتيح تعديل المنشورات مع إتاحة رؤية المنشور الأصلي قبل التعديل.

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حتى الآن، لاشيء من هذا ملموس، ولكن مع تأخير إطلاق ميزة تعديل التغريدات، قد لا يناسب هذا معظم المستخدمين الذين يناشدون الشركة منذ أعوام لإطلاق زر التعديل من أجل إصلاح الأخطاء الإملائية بالتغريدات، مما يسمح بتجنب التعليقات المتنمرة بشأن الأخطاء!

لا توجد أي معلومات عن موعد إطلاق الميزة بالضبط، أو حتى إذا يتم حالياً تطويرها. ليس من الغريب على تويتر إجراء تغييرات جذرية، ولكن يبدو أنهم تعلموا أنه في بعض الأحيان قد يكون لهذه التغييرات تأثيرات غير متوقعة، مثل إتاحة التغريد بـ280 حرف.

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من الجدير بالذكر أن شركة تويتر لا تزال تواجه مشاكل مختلفة، مثل المشاكل المالية كإنخفاض سعر سهمها من أكثر من 55 دولار إلى 33 دولار أمريكي حالياً، حيث لم تصل إلى مستوى الربحية إلا قبل عامين تقريباً، على الرغم من أنها تعمل منذ سنوات طويلة جداً، في حين أنها بدأت مؤخراً إدخال العديد من المميزات الجديدة على الرغم من البطئ الملحوظ، مثل ميزة الإشارات المرجعية و إتاحة رؤية الجهاز الذي يغريد منه المستخدمين وإعادة تصميم نسخة سطح المكتب لتقدم للمستخدمين تجربة إستخدام مماثلة للهواتف الذكية.

هذا الموضوع تويتر ستتيح التعديل على التغريدات لمدة 30 ثانية ظهر اولا على قل ودل تكنولوجيا.المزيد:

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