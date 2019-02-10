دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مقتل 3 أشخاص جراء تحطُّم مروحية إثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أمس السبت، أنَّ ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء تحطم مروحية إثيوبية كانوا يستقلونها في السودان.

وكانت المروحية تقوم «بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين بالتناوب» عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي «يونيسفا».

وذكر بيان أصدرته الأمم المتحدة أنّه من بين 23 شخصًا هم ركاب وطاقم المروحية، جُرح عشرة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة حرجة، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

يشار إلى أنَّ إثيوبيا لديها نحو 4500 جندي على الأرض لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في أبيي.

ويتنازع كل من السودان وجنوب السودان على ملكية منطقة أبيي.