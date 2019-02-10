وفاة توأم ملتصق في اليمن كان بحاجة للعلاج بالخارج

وقال الأطباء الذين كانوا يعالجون التوأم عبد الخالق وعبد الرحيم في العاصمة صنعاء إن الرضيعين لم تُكتب لهما النجاة بسبب النظام الصحي الذي خربته الحرب في اليمن وكانا بحاجة لنقلهما للخارج. وفقا لـ "رويترز".

ولكن مطار صنعاء، الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله"، مغلق أمام الرحلات المدنية منذ عام 2015 لأن التحالف الذي تقوده السعودية يسيطر على المجال الجوي اليمني. ولا يمكن حاليا إلا لطائرات الأمم المتحدة الهبوط هناك.

وتعتبر إعادة فتح مطار صنعاء هدف رئيسي لمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي بدأت بمفاوضات في ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، يوم الأربعاء، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يبحث كيفية نقل الرضيعين للخارج للعلاج.

وأسفرت حرب اليمن، المندلعة منذ أربعة أعوام بين حركة "أنصار الله" والتحالف الذي تقوده السعودية، عن مقتل عشرات الآلاف وانهيار الاقتصاد في البلاد.