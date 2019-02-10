السعودية ترد رسميا على مزاعم "الهدية غير المتوقعة" في حرب اليمن

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ورد المالكي، حقيقة المزاعم التي تحدثت عن تزويد التحالف العربي في اليمن، جماعة أنصار الله، وتنظيم القاعدة الإرهابي بأسلحة أمريكية. وأكد، "التزام دول التحالف بمواجهة ميليشيات الحوثي في اليمن، وإلحاق الهزيمة بها ومواجهة غيرها من الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية الموجودة في اليمن"، واصفا فكرة تزويد تلك الجماعات بالأسلحة بغير المنطقية، وذلك وفقا لقناة "العربية".

وكان تحقيق أجرته محطة "سي إن إن" الأمريكية، كشف عن وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وإيران.

وذكر التحقيق، أن السعودية وحلفاءها، نقلوا أسلحة أمريكية إلى القاعدة ومليشيات متشددة في اليمن، مؤكدا على أن الأسلحة وصلت أيضا إلى أيدي الحوثيين الذين يقاتلون التحالف في اليمن، في إشارة إلى أن الأسلحة استولى عليها الحوثيون خلال المعارك.

وأوضح التحقيق، أن "السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاء المليشيات أو القبائل اليمنية، ما دفع مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية للمطالبة بفتح تحقيق في تسريب السعودية والإمارات أسلحة أمريكية في اليمن".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون مايكل، إن واشنطن ستفتح تحقيقات على الفور بمجرد حصولها على أدلة موثوقة، على مزاعم وقوع أسلحة ومعدات أرسلتها واشنطن إلى السعودية والإمارات في أيدي الحوثيين والقاعدة في اليمن.